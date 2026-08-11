Una tormenta con ráfagas de 79 km/h causa la caída de varias ramas y árboles en Alzira

En Alzira la tormenta que tuvo lugar ayer por la tarde causó importantes daños en el municipio, con caídas de ramas y árboles en varios puntos de la población. Los fuertes vientos, que alcanzaron rachas de hasta 79 kilómetros por hora, provocaron además un corte de suministro eléctrico que afectó a la localidad.

El apagón, registrado alrededor de las 18:30 horas, precedió a una corta pero especialmente violenta tormenta que azotó la zona durante varios minutos. Las ráfagas de viento dejaron su huella en la vía pública, con ramas y árboles derribados que obstaculizaban el paso en diferentes calles.

Desde el Ayuntamiento de Alzira han confirmado que ya se está trabajando en la reparación de los daños. La empresa concesionaria Actua ha iniciado labores de limpieza y retirada de los restos vegetales que ocupan las vías públicas, y de momento, no se han reportado incidentes de mayor gravedad ni daños en infraestructuras críticas del municipio.