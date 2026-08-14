APSARAS, el escenario principal del Medusa en Cullera está dedicado a la mitología del sureste asiático

La temática de la 12ª edición de Medusa Festival es APSARAS, un viaje imaginario al universo de las mitologías hindú y budista. Hoy a las 17:00 horas, con la apertura de puertas, se revela el diseño del escenario principal, que se había guardado bajo secreto. El proceso creativo ha durado 12 meses y ha implicado un profundo estudio del mundo espiritual y cultural asiático, viajes de exploración in situ e hilar fino con la escenografía para evitar alusiones o representaciones de iconos sagrados que podrían ofender los sentimientos religiosos.

La fantasía APSARAS mezcla elementos visuales y narrativos de las tradiciones hindú y budista. En ambas confesiones están presentes las apsaras, ninfas celestiales y acuáticas de gran belleza y habilidad para la danza. El hinduismo tiene como deidades supremas a Brahma, Vishnu y Shiva, y en un segundo nivel están Ganesha, Lakshmi y Krishna. El budismo, en cambio, no es una religión teísta. Carece de un dios creador, pero sí venera a seres iluminados o guías espirituales como Siddhartha o Amitabha.

El equipo creativo de Medusa ha sido muy cuidadoso y ha evitado identificar o aludir a estas figuras sagradas tanto en el diseño de decorados como en el guion de la ceremonia audiovisual con drones, luces y fuegos artificiales que tendrá lugar viernes, sábado y domingo a las 23:00 horas.

Por contra, APSARAS sí recrea la atmósfera de misterio y la belleza de la arquitectura religiosa del Sureste asiático. Integrantes del equipo de Medusa viajaron a Tailandia en septiembre de 2025 y completaron la ruta de los templos budistas del norte del país, en las ciudades de Chiang Mai y Chiang Rai, casi en la frontera con Laos y Myanmar. La visita a santuarios emblemáticos como el Templo Blanco o el Templo Azul sirvió para recabar ideas y dibujar los primeros bocetos sobre el papel.

El escenario principal de Medusa 2026 evoca visualmente a Angkor Vat, el templo hinduista ubicado en el corazón de la selva en Camboya, la mayor estructura religiosa construida, y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Desde 1992 está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El mainstage es una colosal estructura de 105 metros de ancho, 27 metros de alto y 120 toneladas de peso.