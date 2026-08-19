El Hospital Universitario de La Ribera incorpora nuevas tecnologías en la prevención de úlceras por presión

El Hospital Universitari de La Ribera ha llevado a cabo una nueva incorporación tecnológica en sus instalaciones. El centro ha adquirido 30 nuevas superficies especiales para el manejo de la presión (SEMP) Domus Acte y Repose, junto con 5 protectores estáticos para talón y gemelos PLUS, dispositivos de última generación destinados a prevenir las úlceras por presión en pacientes hospitalizados.

Estos nuevos dispositivos representan un avance significativo en la atención sanitaria del centro. Domus Acte adapta automáticamente la presión al peso y la posición del paciente, redistribuyéndola de manera continua para proteger la piel y reducir el riesgo de lesiones. Por su parte, Repose utiliza una innovadora tecnología de aire estático que alivia la presión en las zonas de mayor riesgo, como el sacro y los talones, mejorando el confort del paciente.

Los nuevos protectores PLUS para talón y gemelos descargan completamente la presión sobre el talón y ayudan a mantener la posición adecuada del pie, previniendo lesiones y otras complicaciones en pacientes encamados.

El personal de Enfermería del hospital ha recibido capacitación específica para el manejo de estos nuevos dispositivos y su aplicación en la prevención de úlceras por presión. Esta formación garantiza el máximo aprovechamiento de la tecnología y la seguridad de los pacientes.

Esta adquisición se enmarca en el proceso de modernización del Hospital Universitari de La Ribera, que recientemente ha incluido la renovación de más de 300 camas, la actualización de la UCI de Psiquiatría, nuevas cunas y la incorporación de sillas de ruedas y butacas para acompañantes.