Detenido un hombre en la Pobla Llarga por portar oculta un arma de fuego que simulaba ser una tarjeta de crédito

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por ocultar, en el interior de un bolso, un arma que simulaba una tarjeta de crédito. Este tipo de armas están prohibidas por el Reglamento de Armas.

Mientras los agentes realizaban una inspección en un establecimiento de hostelería de la Pobla Llarga, observaron a un hombre que se encontraba en la terraza. Al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud sospechosa. Por ello, se le identificó y se procedió al registro superficial de sus pertenencias.

En el interior de un bolso hallaron un arma de fuego que simulaba una tarjeta de crédito con la inscripción lifecard, tres cartuchos del calibre 7.65 y también un cartucho inerte. Además, este individuo se encontraba en un lugar de ocio y esparcimiento con gran afluencia de gente en posesión de estos objetos.

En ese mismo momento, se detuvo a un hombre de 53 años y nacionalidad española. Se le imputa un delito de tenencia ilícita de armas ya que había indicios suficientes para creer que el detenido sabía o podía saber que portaba un artículo capaz de detonar un cartucho de fuego real, simulando un objeto que aparentaba ser una tarjeta de crédito.

Además, según el Real Decreto 137/1993 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, se prohíbe la fabricación, importación, compraventa y uso de las armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro objeto en sus artículo 4.1.e. El objeto incautado tiene la intención de simular una tarjeta de crédito u objeto similar, pero cuenta con los elementos necesarios para disparar un cartucho de fuego.

Por otra parte, tras solicitar autorización judicial, se procedió a la entrada y registro de su domicilio, que se realizó el día 13. Se hallaron 11 cartuchos del calibre 22 para el que está habilitada el arma simulada, un cartucho inerte, un cuchillo y dos visores de rifle.

Uno de los cartuchos de calibre 22 era de punta hueca (dum-dum). Estos, se fabrican con la intención de provocar un mayor poder de parada en el tejido y así, aumentar las lesiones derivadas de su impacto. Por ello, también se le ha propuesto para sanción administrativa, ya que dicha munición está prohibida para particulares.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Castelló. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Alzira Plaza número 2.