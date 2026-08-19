La Ribera vive un episodio de calor extremo en toda la comarca

La Generalitat Valenciana ha emitido una alerta roja por altas temperaturas. Los termómetros podrán superar los 43 grados, especialmente hoy y mañana, con vientos de poniente que aumentan el riesgo forestal.

Alzira activa a partir de hoy un plan de emergencia integral por el episodio de calor extremo e incendios forestales que afectará a toda la comarca de La Ribera hasta el jueves.

El Ayuntamiento ha convocado de urgencia el CECOPAL y ha tomado medidas inmediatas: cierre del Paraje Natural Murta y Casella, del Cementerio Municipal durante las horas de mayor calor, y el mercado ha cerrado hoy a las 12. Además, desde el consistorio se recomienda trasladar todos los actos al aire libre a partir de las 8 de la tarde y está habilitado el refugio climático de Cruz Roja para personas sin hogar.

Por el riesgo extremo de incendios, queda completamente prohibido: hacer fuegos, barbacoas, quemas agrícolas, y usar maquinaria que genere chispas a menos de 500 metros de zonas boscosas. La Policía Local intensificará también las patrullas, apoyada por voluntarios de VACIF y Protección Civil.

Otros consistorios han tomado medidas ante las altas temperaturas. Benifaió cierra hoy todas sus instalaciones deportivas, aunque mantiene las piscinas abiertas. Alberic y Carlet cierran cementerios en horas centrales y ofrecen acceso gratuito a piscinas municipales. Los parques infantiles permanecen cerrados, se suspenden actividades deportivas en horas de máximo calor, y se adaptan horarios de actos festivos y culturales que se retrasan a partir de las ocho.