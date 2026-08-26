Hallan muerto a un matrimonio irlandés en el jacuzzi de su casa en Cullera

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés cuyos cadáveres han sido encontrados por sus dos hijos en el jacuzzi de su casa en la localidad valenciana de Cullera, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los hechos han ocurrido este martes por la tarde y hasta el lugar se movilizaron los servicios de emergencia y agentes de la Guardia Civil, han precisado las mismas fuentes.

La pareja, de 45 y 50 años, ha sido encontrada sin vida en el jacuzzi de la casa por los dos hijos menores de edad y los primeros indicios apuntan a que no se trataría de una muerte natural, añaden.

Por eso mismo, el equipo de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, aunque no se descarta que pudiera haber sido una muerte accidental.