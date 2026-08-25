La Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de La Ribera alerta de la saturación del Departamento de Salud de La Ribera

La Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de La Ribera ha alertado sobre la situación crítica de saturación en el Departamento de Salud de La Ribera, especialmente en el Servicio de Urgencias del hospital, donde pacientes permanecen durante horas o incluso días esperando una cama de hospitalización.

Según la plataforma, los datos son muy preocupantes: el 17 de agosto 30 personas esperaban cama de ingreso; el 19 de agosto, 43; el 23 de agosto, 23 personas. Estos números se repiten diariamente mientras el hospital atiende entre 400 y 500 pacientes cada jornada.

Los enfermos permanecen en boxes triplicados sin intimidad, sin confort y sin acompañamiento adecuado de familiares. Los acompañantes deben esperar en sillas de la sala de espera, sin información clara sobre la evolución de sus seres queridos.

Advierten que el personal atiende las urgencias en condiciones que se han convertido en una "planta de hospitalización improvisada", sin los recursos ni la privacidad necesaria para una atención de calidad. La plataforma denuncia que profesionales están abandonando La Ribera por esta situación insostenible.

La organización exige a la dirección del hospital: Abordar la problemática de forma contundente con soluciones efectivas y reales; reabrir las consultas de especialidades y reforzar atención primaria en centros de salud; poner a disposición todas las camas disponibles del hospital; y priorizar la mejora de salud de las personas sobre criterios económicos.