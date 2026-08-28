La Unió alerta de que la producción de caqui ha bajado un 34% respecto a la campaña anterior

La Unió Llauradora estima que la producción de caqui de la Comunitat Valenciana se situará esta campaña en una cifra alrededor de las 240.000 toneladas, lo que representa una reducción aproximada del 34% respecto a la pasada campaña y la más baja de la última década. La situación, no obstante, no es homogénea y en determinadas zonas productoras las pérdidas pueden ser todavía muy superiores.

Desde el punto de vista agronómico, las condiciones meteorológicas adversas han incidido sobre el comportamiento fisiológico de los árboles. La caída fisiológica natural del fruto ha sido este año anormalmente intensa en numerosas explotaciones, provocando aclarados naturales excesivos y una considerable reducción de la carga de los árboles. A ello hay que sumar las elevadas temperaturas y las olas de calor, que han provocado daños por insolación o “planchado” en los frutos. También las recientes tormentas han afectado gravemente la cosecha en la mayor parte de zonas productoras.

A esta situación productiva se añade la preocupación por la evolución de determinadas plagas. El sector continúa teniendo importantes dificultades para controlar el cotonet, y distintas especies de mosca blanca.

La organización agraria advierte además de que menos kilos por hectárea, mayores costes de producción, más tratamientos, un mayor consumo de agua y el incremento de los gastos de energía, gasóleo y fertilizantes están presionando los márgenes de las explotaciones.

Por ello, LA UNIÓ reclama a las administraciones competentes que faciliten autorizaciones excepcionales de productos fitosanitarios cuando no existan alternativas suficientemente eficaces, especialmente para hacer frente a los problemas de cotonet y mosca blanca.

La organización considera igualmente necesario reforzar la investigación aplicada, acelerar la disponibilidad de soluciones eficaces y continuar avanzando en el control biológico.