Alzira recibirá cerca de 9 millones de euros con los que transformará las dos principales avenidas de la ciudad

Alzira recibirá casi 9 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para impulsar proyectos de transformación urbana y reforzar la resiliencia frente a los riesgos climáticos.

Los fondos permitirán impulsar algunos de los principales proyectos de transformación urbana de Alzira, con el doble objetivo de mejorar los espacios públicos y aumentar la capacidad de la ciudad para hacer frente a futuros episodios climáticos.

El alcalde, Alfons Domínguez, ha destacado que estos fondos permitirán avanzar hacia una Alzira más segura, sostenible y preparada ante futuros episodios climáticos.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la remodelación de la plaza del Regne, como punto de partida para la transformación de las dos avenidas; la primera fase del bosque de ribera del Parc Urbà de l’Hort de Redal; la adecuación del Hort de Ros; y diferentes actuaciones para mejorar la recogida y gestión de aguas en el entorno de la calle Joan Gregori, el Racó y la Muntanyeta.

También se actuará en los entornos escolares de los colegios García Lorca y Blasco Ibáñez, y se creará una plataforma digital de alerta temprana ante episodios de riesgo.

La financiación, concedida mediante los Planes EDIL DANA para municipios afectados por el temporal de octubre de 2024, cubrirá el 95% de una inversión total cercana a los 9,5 millones de euros.