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Un gran incendio calcina una empresa de reciclaje en Alberic

El siniestro generó preocupación entre el vecindario de la localidad por la cercanía de otras naves y del IES Consuelo Aranda.

ondacero.es

La Ribera |

Un gran incendio calcina una empresa de reciclaje en Alberic
Un gran incendio calcina una empresa de reciclaje en Alberic | Onda Cero

Dotaciones de bomberos han actuado este finde de semana en un incendio de gran magnitud ha calcinado una empresa de reciclaje de plástico en el Polígono I-1 de Alberic provocando una espectacular columna de fuego y humo visible a kilómetros de distancia.

El siniestro comenzó antes de las 23:00 horas de este domingo y generó preocupación entre el vecindario de la localidad por la cercanía de otras naves y del IES Consuelo Aranda.

Efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y dotaciones de bomberos de Alzira, Xàtiva y Ontinyent controlaron la situación. Pese a que las llamas afectaron a una instalación colindante, no hubo heridos. El operativo extinguió totalmente el fuego a las 01:30 horas, recibiendo el agradecimiento de las autoridades locales.

Todavía no se han concretado las causas que originaron el fuego ni el alcance económico de los daños materiales.

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