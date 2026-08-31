Un gran incendio calcina una empresa de reciclaje en Alberic

Dotaciones de bomberos han actuado este finde de semana en un incendio de gran magnitud ha calcinado una empresa de reciclaje de plástico en el Polígono I-1 de Alberic provocando una espectacular columna de fuego y humo visible a kilómetros de distancia.

El siniestro comenzó antes de las 23:00 horas de este domingo y generó preocupación entre el vecindario de la localidad por la cercanía de otras naves y del IES Consuelo Aranda.

Efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y dotaciones de bomberos de Alzira, Xàtiva y Ontinyent controlaron la situación. Pese a que las llamas afectaron a una instalación colindante, no hubo heridos. El operativo extinguió totalmente el fuego a las 01:30 horas, recibiendo el agradecimiento de las autoridades locales.

Todavía no se han concretado las causas que originaron el fuego ni el alcance económico de los daños materiales.