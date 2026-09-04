El Ayuntamiento de Alginet decreta 3 días de luto oficial por la niña muerta tras el desplome de un pilar en Alzira

Alginet ha decretado 3 días de luto oficial en la localidad tras la muerte de Emma, la pequeña de 11 años que ha fallecido este jueves en Alzira tras el derrumbe de un pilar en una finca en La Casella.

Tanto Emma como su hermano Sam, de 9 años, que tras el siniestro, está ingresado en Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, , vivían en Alginet con su madre.

Como muestra de duelo las banderas del Ayuntamiento de Alginet ondearán a media asta.

Al parecer, ambos hermanos, hijos del celador suplente del motor de la Sociedad de Riegos de la Casella, se encontraban en una hamaca sujeta a la estructura de un porche cuando el pilar se desplomó e impactó directamente sobre ellos.

Hasta el lugar se movilizaron dos unidades del SAMU y una de Soporte Vital Básico. La niña presentaba múltiples traumatismos y entró en parada cardiorrespiratoria. Pese a que el equipo médico logró recuperar sus constantes vitales tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, falleció posteriormente en el Hospital Universitario de La Ribera.

Por su parte, el Sam de nueve años fue estabilizado y trasladado al centro hospitalario de València, donde continúa bajo vigilancia médica.

La Policía Nacional y la Policía Local de Alzira acudieron al lugar poco después del desplome. Efectivos de la Policía Científica trabajan sobre el terreno para determinar con precisión las causas del accidente.

Desde el Ayuntamiento de Alzira han trasladado sus condolencias a la familia, de la que se sabe que su padre vive en Guadassuar, y esperan que el niño se pueda recuperar.