La Ribera se moviliza en apoyo al pueblo ceutí, Benifaió es el único ayuntamiento socialista que respalda oficialmente las concentraciones en la comarca

Diversos municipios de La Ribera han anunciado su participación este miércoles, a las 20.00 horas, en las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, coincidiendo motivo del Día de Ceuta, y secundando la iniciativa 'Por Ceuta' en apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria.

Los Ayuntamientos de Alberic, Carcaixent, Algemesí, Carlet, Alginet, Benifaió, Sollana, Benimodo, Gavarda o Càrcer, han confirmado su adhesión a estas concentraciones.

En localidades como LLombai o Alzira, donde los equipos de gobierno no se han pronunciado sobre su participación oficial en estos actos, el Partido Popular ha anunciado que acudirá a título de partido ante el Ayuntamiento. Para el presidente de los populares alzireños, José Luis Palacios, se trata de una manifestación por una problemática que no debe politizarse.

Pese a ello, estas concentraciones también han generado rechazo político. Desde Compromís per Sueca, Pilar Moncho, ha comunicado que no participará al considerar que la convocatoria contribuye a la crispación y puede dar cobertura a discursos de odio contra las personas migrantes. La formación reclama una respuesta institucional basada en más recursos, coordinación entre administraciones y defensa de los derechos de las personas migrantes.

Cabe señalar que el Ayuntamiento de Benifaió, es el único en el que gobierna el PSOE en nuestra comarca que se suma de forma oficial a estas concentraciones. El concejal socialista, Xavier Martínez, lamenta la politización, a su juicio, que está haciendo con esta cuestión la derecha.

En total, más de 260 municipios de toda espala han manifestado que respaldarán oficialmente las concentraciones ciudadanas dentro de esta convocatoria.