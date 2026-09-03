Tot per Almussafes denuncia que el primer acondicionado del Educlima se instala en el despacho de la directora del Almassaf

El partido Tot per Almussafes ha denunciado a la directora del CEIP Almassaf y portavoz de Compromís, Amparo Medina, por destinar un equipo de aire acondicionado financiado con una subvención pública a su despacho en lugar de a las aulas. Así lo ha manifestado la concejal de esta formación, Davinia Calatayud.

Según explica la directora, Amparo Medina la partida de Conselleria es de 14.500 euros para el Plan Educlima y se destinará inicialmente a crear refugios climáticos en el comedor y la biblioteca, puesto que esa cifra no es suficiente para instalar aires acondicionados en todas las aulas y ya se cuenta con el compromiso del Ayuntamiento de que esta actuación la ejecutará el consistorio en 2027.

Medina insiste en que del Plan Educlima no se ha tocado ni un euro para climatizar los despachos, de los que sólo quedaban dos por acondicionar, el de dirección uno de ellos, y en los que los aires acondicionados han sido financiados por la empresa que gestiona el comedor escolar con su participación de mejoras en el centro.

Medina lamenta el acoso a su persona de Tot per Almussafes con esta cuestión, e incide en que cuenta con el respaldo de todo el claustro.