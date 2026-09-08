Units per Carcaixent logra aprobar cuatro mociones, una de ellas para homologar una nave municipal para recuperar talleres de empleo

El pleno de septiembre de Carcaixent ha aprobado cuatro mociones de Units per Carcaixent, pese al voto en contra del PP. La formación valora positivamente estas iniciativas enfocadas en el empleo, la participación y el espacio público.

La concejal de Units Per Carcaixent, Ana Calatayud, ha explicado que entre los acuerdos destaca la creación del Consejo Local del Deporte, un órgano gratuito para conectar a los clubes con el Ayuntamiento, y el inicio de los trámites para homologar una nave municipal como centro de Formación Profesional para recuperar talleres de empleo.

Asimismo, las mociones aprobadas contemplen la instalación de zonas de sombra en los parques infantiles, una medida aprobada en 2021 pero aún inacabada, o la creación una Comisión de Seguimiento de los Acuerdos Plenarios para garantizar la transparencia y evitar que las propuestas queden olvidadas sin ejecutar.