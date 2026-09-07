El Ministerio de Deportes niega que la crisis en Ceuta afecte al Mundial 2030: "La final se jugará en España"

En medio de la crisis migratoria que sacude a Ceuta, vuelve a ser tema de debate quién acogerá la final del Mundial 2030. España y Marruecos 'pujan' por tener la posibilidad de disfrutar de la final de la Copa del Mundo, a pesar de que las especulaciones que apuntan al país marroquí como el elegido.

En este sentido, la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha incrementado las dudas acerca de la posibilidad de acoger la final en la península. Por ello, la ministra de Deportes, Milagros Tolón, ha salido públicamente a descartar que la crisis migratoria pueda suponer un impedimento para que España salga elegida por la FIFA.

Así lo ha explicado en una entrevista en 'La hora de la 1' de Televisión Española, donde se ha mostrado convencida de que la crisis migratoria de Ceuta no influirá en la decisión de la FIFA, así como se ha mostrado confiada en que la final del Mundial de 2030 se jugará en España.

"Quien decide es la FIFA. Estamos trabajando desde el ministerio de Deportes con todos los implicados en el Mundial 2030, y queremos que sea el mejor Mundial de la historia. Y yo le hago esta reflexión: acabamos de ganar el Mundial, somos un país donde el fútbol es marca España en todo el mundo, tenemos las mejores instalaciones e infraestructuras, por lo que lo más normal es que la final sea en España", ha subrayado.

La ministra no se decanta entre Madrid o Barcelona

En sus declaraciones, Tolón ha reiterado que lo ocurrido en Ceuta no tiene por qué influir ya que "el deporte es deporte". "Asimismo, la ministra ha evitado pronunciarse acerca de la ubicación exacta para esa hipotética final en España.

"Estamos trabajando para que sea el mejor Mundial de la historia estamos ocupados, pero no preocupados. Estoy convencida, igual que dije que íbamos a ganar el Mundial, de que la final será en España. ¿En Madrid o Barcelona? En España", ha asegurado, sin decantarse entre el Bernabéu o el Spotify Camp Nou.

La FIFA tendrá que elegir

La sede de la final del Mundial 2030 sigue sin estar decidida oficialmente, a pesar de los rumores que señalaban a Casablanca. La FIFA deberá tomar una decisión, aunque aún restan cuatro años para que se produzca una nueva edición de la Copa del Mundo.

Será el comité ejecutivo del organismo dirigido por Gianni Infantino quien deba pronunciarse sobre esta cuestión. Para ello, el órgano tiene en cuenta una serie de cuestiones para garantizar que el espectáculo se produce en las mejores condiciones posibles. Entre ellas aparece la capacidad del estadio, las infraestructuras, la seguridad, la logística, las conexiones internacionales o la capacidad hotelera.