Louzán, sobre el futuro de la final del Mundial de 2030: "¿Dónde se va a jugar si no es en España?"

"Esta ciudad ha demostrado que España es Ceuta". Con estas palabras, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se ha dirigido al pueblo ceutí para mostrar su apoyo tras la crisis migratoria que atraviesa. Lo ha hecho en un acto institucional, acompañado del seleccionador nacional Luis de la Fuente, como gesto de solidaridad con la ciudad autónoma, donde ha lanzado un claro mensaje sobre la final del Mundial 2030: "¿Dónde se va a jugar si no es en España?".

El fútbol "es lo que más ha unido a España con la selección y esta Copa del Mundo empieza aquí su gira (...) Hay que reconocer el trabajo bien hecho desde esta ciudad con un equipo como el Ceuta que está en el fútbol profesional y eso es muy bonito porque el fútbol español debe tener mucha pluralidad".

Esta ciudad ha demostrado que España es Ceuta

Con estas declaraciones, Louzán ha querido mostrar su "cariño" al pueblo ceutí y ha puesto en valor el trabajo del presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas: "Con 73 años está dando una imagen de entrega y compromiso total hacia su ciudad y a España".

El fútbol español, con Ceuta

En la misma línea se ha pronunciado el seleccionador nacional, quien afirma sentirse "muy orgulloso, emocionado y agradecido" en una jornada en la que ha querido trasladar el "ánimo e impulso de un país".

"El fútbol es una escuela de valores, entre ellos solidaridad, sacrificio, esfuerzo y generosidad, y todos los ceutíes os habéis convertido en mis ídolos por la entereza y un ejemplo de saber estar", ha apuntado.

Vamos a estar con vosotros hasta el final

De la Fuente ha insistido en que el fútbol "es un elemento de unión y el 2 de septiembre" sintió "emoción, orgullo y unión de toda España, ya que ver las manifestaciones en favor de Ceuta" le generó "más emoción que cuando celebraban la consecución de la Copa del Mundo". "No estáis solos. Vamos a estar con vosotros hasta el final y lo que podamos aportar, allí estaremos. Deseo que esto se solucione muy pronto con la ayuda de todos los españoles".