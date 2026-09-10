El Ayuntamiento de Guadassuar unificará la calle Pare Estanislau y la plaza de la Generalitat Valenciana para modernizar el Mercado Ambulante Municipal.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 282 mil euros financiados por la Generalitat Valenciana a través de las ayudas a zonas afectadas por la DANA.

Vicent Estruch, alcalde de Guadassuar, ha incidido en que se trata de una actuación muy necesaria en la que se va a actuar en una superficie 1400 metros cuadrados, eliminando barreras arquitectónicas mediante una plataforma única y rampas de conexión para garantizar la accesibilidad total.

Además, la intervención incluye la instalación de 306 metros cuadrados de nuevas pérgolas de vela para dar sombra, la optimización de los servicios con iluminación LED, placas fotovoltaicas y tomas individuales de agua y electricidad para cada puesto de venta.

También se restaurarán las estructuras de madera existentes y se adecuará un aseo adaptado en la zona del lavadero.