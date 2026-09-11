UGT pide a Ford que no se deje influir por el Gobierno de Trump y se centre en el Acuerdo 2030

UGT en Ford Almussafes ha pedido a la dirección de la firma que no se deje influir por las críticas del gobierno de Donald Trump por su alianza con la empresa china Geely para su planta en La Ribera y se centre en la negociación del acuerdo 2030.

Así lo ha manifestado José Luis Parra, secretario general de la UGT en Ford quien, además, ha avalorado de forma positiva la propuesta final presentada esta mañana por la firma del óvalo para este acuerdo y vinculada al Convenio Colectivo.

Tanto UGT como STM han indicado que estudiarán la propuesta con su afiliados antes de tomar una decisión con la dirección de Ford.

El documento aportado por la multinacional plantea, a nivel económico, incrementos salariales garantizados por encima del IPC: un 3% mínimo el primer año y un 2,5% los tres siguientes, con un tope acumulado del 20%. Además, la gratificación extraordinaria pasaría de 690 a 1.000 euros anuales.

Por otro lado, para afrontar programas para nuevos lanzamientos se crearán primas temporales de entre el 5% y el 6% sobre el salario bruto anual.

En el ámbito de la flexibilidad, se podrán programar hasta 8 sábados de producción obligatoria al año y movilizar jornadas industriales futuras.

Las mejoras sociales incluyen el uso de las 16 horas de permiso médico para acompañar a hijos menores o familiares dependientes y una actualización del 10% en el plus de distancia.