El Ayuntamiento de Sueca financiará la climatización del emblemático edificio del colegio Carrasquer

El Ayuntamiento de Sueca asumirá la climatización del CEIP Carrasquer ante la falta de respuesta de la Conselleria de Educación.

El concejal de Educación Xavi Fos, ha anunciado que el consistorio asumirá con fondos propios la inversión de 125.000 euros para dotar al emblemático edificio del Colegio Carrasquer de un sistema de climatización definitivo, cuyo proyecto saldrá a licitación próximamente tras ser aprobado en el pleno de agosto.

Mientras se tramita la obra para que esté lista antes del próximo verano, el Ayuntamiento ha instalado equipos portátiles de aire acondicionado provisionales, priorizando los espacios más sensibles, como el aula UECO destinada a alumnos con necesidades educativas especiales, para paliar las altas temperaturas de septiembre.

Por otro lado, el alumnado del CEIP Cervantes sigue reubicado provisionalmente en espacios municipales mientras finalizan las obras en su edificio.

El CEip Les Eres de l'Ènova referente en eficiencia energética en la Comunitat

En la cara opuesta de la moneda, el colegio Les Eres de l’Envoa, que arranca el curso escolar con unas instalaciones sostenibles y eficientes tras una inversión de 1.754.000 euros de fondos europeos.

La transformación que ha sufrido el centro, según el alcalde de l'Ènova, Tomás Giner, lo consolida como uno de los colegios públicos mejor dotados de la Comunitat Valenciana.

Y es que se han rehabilitado por completo las fachadas y cubiertas, y se han sustituido todas las puertas y ventanas. Además, se ha aislado el gimnasio, instalando cuatro nuevos aparatos de climatización. También se ha incorporado una potente bomba de calor por aerotermia que garantizará la climatización eficiente de todo el colegio tanto en invierno como en verano. Por último, el colegio cuanta ahora con luminarias de alta eficiencia y sistemas de monitorización inteligente en todas las aulas, salas y el gimnasio.