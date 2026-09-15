La CHJ retira 1500 kilos de peces muertos en el Magro

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha retirado 1500 kilos de peces muertos en el río Magro tras un grave vertido químico que ha provocado una mortandad masiva de peces.

El ente hídrico inició este lunes las tareas de limpieza del río y, por el momento, las brigadas de emergencia han retirado cerca de 1.500 kilos de restos biológicos en un tramo de diez kilómetros entre Montserrat y Llombai.

Los trabajos, coordinados por Tragsa mediante embarcaciones y recogida manual, prevén concluir este jueves, los residuos se trasladan a una planta especializada en Almassora.

Respecto al origen del vertido, la principal hipótesis señala que el agua usada para extinguir un incendio industrial en Montserrat arrastró detergentes y químicos al cauce, generando grandes capas de espuma.

El Área de Calidad de las Aguas ya analiza las muestras tomadas para determinar la toxicidad exacta e iniciar el expediente sancionador correspondiente.