Vertidos químicos de una nave incendiada en Montserrat acaban en el Magro causando gran mortandad de peces

Xúquer Viu ha denunciado lo que califican de catástrofe ecológica para el rio Magro tras un vertido químico provocado por el incendio de una empresa en Montserrat el pasado jueves.

La contaminación afecta gravemente a Llombai y otras localidades, extendiéndose también a las acequias de riego agrícola, que amanecieron el fin de semana cubiertas de espuma y con un fuerte olor a detergente.

El desastre ha causado una gran mortandad de peces en un tramo que ya sufría por el incumplimiento del caudal ecológico este verano. La plataforma Xúquer Viu, a través de su portavoz, Paco Sanz, ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la retirada urgente de los animales muertos y la suelta de agua desde el embalse de Forata para limpiar el cauce.

Y es que, después de los problemas denunciados por Xúquer Viu por el incumplimiento, durante este verano, del caudal ambiental en el tramo bajo del río, en los términos de Carlet, l'Alcúdia, Guadassuar y Algemesí, este vertido industrial supone agravaR la crisis de un río históricamente degradado.