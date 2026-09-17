Real y Montserrat registran más de 100 litros/m2 y Carcaixent y Alberic suspenden la actividad lectiva

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana mantiene para hoy el nivel naranja en nuestra zona.

El aviso estará hasta las 15:00 h. Durante este período, las precipitaciones podrán ser localmente intensas y acumular hasta 20-30 l/m² en una hora y 100 l/m² en 12 horas.

Los acumulados más destacados se centran en localidades como Real y Montserrat con más de 100 l/m2, o Alginet donde la lluvia ha dejado 87 l/m2 en las últimas horas, de los cuales 70 litros cayeron en tan sólo media hora. En Sollana se han registrado cerca de 50 l/m2.

El alcalde de Real, Gerardo López, ha explicado que la zona de casas cercana a la CV-50 ha sufrido inundaciones por la falta de drenaje de esta vía, alcanzando los 50cm en el interior de las viviendas.

Los ayuntamientos de Alzira, Sueca, Almussafes, o Benifaió han constituido el CECOPAL con el fin de evaluar la situación meteorológica y han cerrado algunas instalaciones municipales.

En Almussafes, como consecuencia de las fuertes tormentas y debido a los problemas estructurales de la fachada del edificio del instituto de la localidad se ha decido suspender las clases.

En Benifaió, se han suspendido las clases para el alumnado del IES Enric Soler i Godes, de acuerdo con las recomendaciones de la Generalitat Valenciana al encontrase el centro en una zona inundable.

Por su parte, los ayuntamientos de Carcaixent y Alberic decidieron anoche suspender la actividad lectiva para hoy, tras recibir anoche el ES Alert.