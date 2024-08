Julián Sáez ya es alcalde de Sueca

Finalmente no habido sorpresas y Sueca per Davant junto con Compromis han logrado la alcaldía de Sueca, tras una moción de censura que desbanca al socialista Dimas Vázquez. Este mediodía se ha celebrado el pleno en el que el portavoz de Sueca Per Davant, Julián Sáez, ha sido elegido como nuevo alcalde de Sueca tras el acuerdo con Compromis y el apoyo de una concejal del Partido Popular.

En su primera intervención pública, el nuevo alcalde no escatimó críticas hacia la gestión de su predecesor. Sáez, además, ha denunciado una falta de transparencia y una opaca gestión de los fondos municipales durante el mandato de Vázquez, prometiendo nuevas reformas para mejorar la situación en el consistorio.

Por su parte, Dimas Vázquez, ex alcalde ya de la capital de la Ribera Baixa, negaba las acusaciones de Sáez aportando pruebas que, según él, demuestran una reducción del 3% en la deuda del municipio, y afirmó que su gestión no había sido tan deficiente como se había argumentado.

Durante el pleno se ha palpado de principio a fin el mal ambiente que hay entre los diferentes partidos e incluso entre los mismos compañeros del PP, el momento mas crítico lo han protagonizado cuando dos concejales del PP que no respaldaban la censura, han abandonado el Pleno al tomar la palabra su compañera Carolina Torres, que sí que ha votado a favor.

Por su parte, Pilar Moncho, de Compromis también se unía a las críticas, afirmando que Vázquez había demostrado una manifiesta incapacidad para gestionar el cargo y que, los impagos a los proveedores y empresas que habían trabajado para el ayuntamiento, eran considerables.

Moncho también acusó a Vázquez de no saber ni perder ni ganar y de haber perdido la confianza de sus socios.