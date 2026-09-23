Prisión para tres implicados en el homicidio de l'Alquerieta

Hoy está previsto que tenga lugar el funeral del hombre de 56 años, miembro del clan de los Kunf Fu, que perdió la vida el pasado domingo en un tiroteo en l’Alquerieta.

Mientras, la investigación del caso sigue su curso y el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los cinco detenidos relacionados con este suceso.

Respecto a los otros dos implicados, el magistrado ha prorrogado la detención de un cuarto hombre a la espera de tomarle declaración este miércoles, si su estado de salud lo permite. Por su parte, el quinto arrestado ha quedado en libertad provisional con la medida cautelar de comparecer quincenalmente en el juzgado.

Todos los implicados se encuentran investigados en una causa abierta por los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas.

Los residentes del barrio de l’Alquerieta están muy preocupados, puesto que los enfrentamientos entre clanes suelen generar inseguridad. Tanto es así, que este martes ha aparecido calcinado un coche en la zona donde se produjo la reyerta y el lunes se declararon dos incendios en casas propiedad de algunos de los cinco detenidos por este homicidio.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha destacado que se ha reforzado la vigilancia en la zona por parte de la Policía Nacional. Un dispositivo que se mantendrá durante unas semanas.

El suceso se produjo a raíz de la discusión de dos menores, las familias de las jóvenes iniciaron una reyerta que acabó con el abuelo de ambas, que intentó mediar, herido por diversos disparos que le causaron la muerte.