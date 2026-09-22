Incendian dos casas de los detenidos en el tiroteo mortal de Alzira

Dos viviendas de Alzira en las que residen familiares de las cuatro personas detenidas en relación con el tiroteo mortal que se produjo el pasado domingo en l’Alquerieta han sido incendiadas en la noche del domingo y este lunes, según han confirmado fuentes policiales y municipales.

En dichos incendios, uno de los cuales ha afectado a una caseta prefabricada y otro a una vivienda tradicional, no se han producido daños personales, si bien en el interior de una de ellas había un caballo, que ha muerto.

Ambas viviendas estaban habitadas por familiares de los cuatro detenidos, todos ellos de la misma familia, en relación con el tiroteo entre dos clanes familiares ocurrido en la madrugada de este domingo, que se saldó con una persona muerta y otras tres heridas de bala.

Todo apunta a que se trata de una venganza de uno de los clanes tras el trágico suceso del fin de semana.