IAE celebra en Algemesí sus Jornadas Nacionales de Búsqueda y Rescate

La ONG IAE Rescue celebrará en Algemesí sus Jornadas Nacionales de Búsqueda y Rescate desde hoy al domingo. El encuentro reunirá a voluntarios y perros de trabajo de las delegaciones de Valencia, Galicia, Melilla, Navarra y Madrid con el objetivo de compartir formación y mejorar la coordinación ante futuras emergencias.

La mayor parte de las actividades operativas se desarrollará en el campo de escombros de Algemesí, donde se simularán situaciones reales. Además, como ha explicado Moisés Belloch, presidente de IAE, se realizarán exámenes para intervenciones internacionales y se instalará un campamento base anexo para la convivencia de los equipos, fortaleciendo sus relaciones de cara a posibles actuaciones conjuntas en catástrofes.

Las jornadas incluirán prácticas de rescate, asistencia sanitaria y búsqueda en grandes áreas o mediante perros de rastro.