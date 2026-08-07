La Unió denuncia que la Consellería de Agricultura seleccione solo 50 municipios para las ayudas de mejora de caminos rurales

LA UNIÓ critica que la Conselleria de Agricultura deje fuera por falta de presupuesto un total de 140 solicitudes de municipios para acceder a las ayudas para el acondicionamiento de caminos rurales correspondientes a 2026 y únicamente logren estos apoyos económicos 50 localidades. La organización solicita que se amplíe el crédito de 4 millones del presupuesto existente para que ningún pueblo que desee mejorar sus caminos rurales se quede sin ayudas.

La resolución, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado 16 de julio, explica que el importe solicitado por los ayuntamientos supera la dotación disponible de la convocatoria, fijada en 4 millones de euros, por lo que la Comisión de Valoración ha aplicado los criterios objetivos previstos en las bases reguladoras. La línea de corte se ha establecido en 4 puntos y un coeficiente de ruralidad de 0,6242, de manera que únicamente las solicitudes con mejor valoración han seguido adelante.

En La Ribera, han sido aprobados los municipios de: Antella, Càrcer, Fortaleny y Guadassuar. Y han sido rechazados Alcàntera del Xuquer, Alberic, Almussafes, Benifaió, Beneixida, Carlet, Castelló, Cullera, Polinyà del Xúquer, Pobla Llarga, Raferguaraf, Riola, Tous Y Turís.

Además, la Dirección General ha declarado inadmitidas 16 solicitudes por diferentes motivos, entre ellos haber sido beneficiarias en la convocatoria anterior, presentar actuaciones no subvencionables, duplicidad de solicitudes o inversiones fuera de los límites establecidos. También constan 32 expedientes desistidos, en la mayoría de los casos por no atender los requerimientos de subsanación.

Esta convocatoria es importante a juicio de LA UNIÓ porque tiene como finalidad financiar obras de mejora permanente del firme de caminos rurales de titularidad pública, unas infraestructuras totalmente estratégicas para garantizar el acceso a las explotaciones agrarias y facilitar la actividad agrícola y ganadera en el medio rural.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, señala que “el número de solicitudes a estas ayudas evidencia el abandono que hay de las infraestructuras agrarias. No destinar más recursos económicos hace que se dificulte mucho la actividad agraria. Los caminos en mal estado tienen un impacto sobre la maquinaria agraria, vehículos y también para las personas ante el riesgo de accidentes”