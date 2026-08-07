sucesos

Un muerto y tres heridos en el incendio de una vivienda en Alberic

El siniestro se ha producido de madrugada en un edificio de la calle Andrés Montalbá

Luis Méndez

La Ribera |

Incendio Alberic
Incendio Alberic | CPBV

Un hombre ha perdido la vida en el incendio de su vivienda ubicada en el primer piso de la calle Andrés Montalbà de Alberic.

El siniestro, del que se siguen investigando las causas, se ha producido entorno a las 3 de la madrugada.

Además, tres personas han sido atendidas por los servicios sanitarios, principalmente por inhalación leve de humo, sin que sus lesiones revistan gravedad.

Hasta el lugar han acudido efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, así como diversas unidades de la Guardia Civil, servicios sanitarios y Policía Local de Alberic.

La investigación de los hechos continúa abierta y las autoridades competentes trabajan para determinar las causas del incendio.

Incendio Alberic
Incendio Alberic | CPBV
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