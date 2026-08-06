La Asociación Gent Major de Alzira exige más plazas en las residencias

La Asociación de Gent Major de Alzira ha trasladado a la Mancomunitat de la Ribera Alta la necesidad de ampliar las plazas en los centros de día, residencias y servicios para descanso de las familias.

Desde Gent Major han trasladado ellos mismos varias propuestas para mejorar la atención de las personas mayores en la comarca y durante su encuentro con la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler, presentaron, entre otras peticiones, un proyecto de Centro de Día Comarcal, una infraestructura que podría optar a financiación europea a través de los fondos FEDER y que podría beneficiarse también de ayudas de la Generalitat.

Fernando Pascual, portavoz del colectivo, ha estado en Onda Cero.