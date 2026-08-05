La Ribera registra un 3,41 % más de parados en julio que en junio

El Paro registrado en La Ribera repunta un 3,41 % en julio, situándose en 15.629 personas, 515 más que el mes de junio, según las cifras publicadas por LABORA. Sin embargo, los números indican que esta cifra ha disminuido un 1% con relación al año anterior en este mismo mes, lo que corresponde con 159 parados menos que en Julio de 2025.

En cuanto a la contratación, se han registrado 9445 contratos en julio del 2026, lo que ha supuesto 537 contratos menos que en el 2025 es decir un 5’38% de disminución interanual. Por géneros, 4248 han sido a mujeres, es decir, el 44’98%, y 5197 a hombres, un 55’02%.

La contratación indefinida mensual es de 3813 contratos (40’37%), un 2’03% menos que el año pasado y la contratación temporal es de 5576 contratos (59’04%), un 7’71% menos que el año pasado. Los contratos han sido tanto en los temporales como en los indefinidos, un 54’31% a jornada completa y un 45’69% a tiempo parcial.

Desde UGT valoran que en julio sigue aumentando el paro, como es habitual en este mes, pero sigue habiendo menos parados que en el mismo mes del año pasado, dinámica que se lleva arrastrando desde el 2008 por tanto cada vez hay menos parados.