Alzira recibe en el MUMA el cuadro de Jaume I

La obra del artista Ignacio Pinazo, en la que se representan los últimos momentos del rey Jaime I el Conquistador, se podrá contemplar en el MUMA de Alzira el próximo mes de septiembre.

Dentro de la conmemoración del 750 aniversario de la muerte del monarca, la comisión Jaume I solicitó a la Diputación de Valencia la cesión de esta pintura, en la que el rey entrega la espada a su hijo. Se trata de una obra vinculada estrechamente a la historia valenciana, ya que describe de manera visual los últimos instantes de vida del rey Jaime I el Conquistador en el momento de abdicar en su hijo Pedro el Grande.

Ya en 2017, dentro de la exposición itinerante "Memòria de la Modernitat", los alcireños y alcireñas, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de este óleo sobre tela de Ignacio Pinazo, pintado en 1881, de 304 x 418 centímetros. Una obra que se presentó en la Exposición Nacional de 1881, cita en la que el artista valenciano obtuvo la segunda medalla.

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, ha confirmado esta cesión de la obra a la ciudad de Alzira y ha anunciado que desde la administración provincial se ha preparado una conmemoración muy especial con motivo del aniversario.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha trasladado su agradecimiento tanto al presidente de la Diputación de Valencia como al diputado de Cultura, Paco Teruel, por esta cesión que acerca de nuevo esta importante obra a Alzira.

Esta pintura fue el último envío que realizó Pinazo a la Diputación de Valencia como muestra de los avances efectuados durante la pensión concedida en Roma, dentro de las becas que la corporación provincial otorgaba a artistas en aquella época y de las que disfrutaron nombres ahora tan conocidos como Sorolla.