Las playas de l'Estany y El Marenyet lucirán de nuevo como en los años 50

En Cullera, las playas de El Marenyet y l’Estany volverán a lucir como en los años 50. Y es que la regeneración que iniciará el 8 de mayo el Ministerio para la Transición Ecológia y el Reto Demográfico, permitirá conseguir un ancho útil de playa de 40 metros.

Una actuación en la que se invertirán 16,3 millones de euros mediante aporte de más de un millón de m³ de arena y que se prevé concluya el 30 de junio.

Esta mañana han visitado los trabajos que se están realizando desde la desembocadura del Júcar a la Gola de l’Estany, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé y el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, entre otras autoridades.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha matizado que esta intervención histórica permitirá crear playas totalmente nuevas con arenales desde los 40 hasta los 100 metros, recuperando la fisonomía que tenían en los años 1950, y que el Ayuntamiento de Cullera ya ha anunciado el compromiso de trabajar para que consigan la máxima calidad, las máximas certificaciones y la distinción de banderas azules.

Las obras de regeneración arrancaron el pasado 16 de enero con la construcción de tres grandes espigones de unas dimensiones de 195m, 280m y 222m. Unas obras que avanzan con rapidez y que finalizarán el 30 de junio.

Posteriormente se regenerará en nuestra comarca el frente costero de Sueca, entre la Gola de El Perelló y la Gola del Rey -con una longitud de unos 3.500 metros- para alcanzar un incremento medio de anchura de playa de 22 metros sobre la existente.