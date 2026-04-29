PSPV-PSOE de Sueca denuncia la situación crítica de la sanidad en la localidad y en el Hospital

El Partido Socialista de Sueca ha presentado una moción en la que se pone de manifiesto la urgencia de rescatar la sanidad pública. Una enmienda que ha contado con el respaldo de Sueca per Davant y Compromís, en el gobierno local, per no de su socio de gobierno, el Partido Popular.

Para los socialistas la situación en el Centro de Salud de Sueca y en el Hospital de la Ribera es insostenible.

La concejal Manoli Gea, ha denunciado que no es de recibo que para ser atendido por el médico de cabecera se den citas a un mes vista o que se tenga que esperar hasta ocho meses para un especialista.

Gea critica que no se puede gobernar en Sueca a tres bandas y que una de ellas, el PP, de la espalda a una necesidad tan básica como es la salud.

Los socialistas piden en su moción el refuerzo urgente del Centro de Salud y del Hospital de La Ribera, la reducción real de las listas de espera, la cobertura inmediata de bajas y vacaciones del personal y que existan agendas abiertas y dignidad para los profesionales sanitarios.