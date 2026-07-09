Fallece un joven de Alfarb ahogado mientras se bañaba en el Xúquer en Sumacàrcer

Un joven de 21 años, vecino de Alfarb, Sergio Bosch, ha fallecido este miércoles en el río Júcar, a su paso por Sumacàrcer.

El Consorcio Provincial de Bomberos se movilizó para buscar al chico, al que sus amigos han perdido de vista dentro del río Júcar, en la zona del área recreativa de l'Esgoletja de Sumacàrcer.

Hasta allí se desplazó también una unidad SAMU, que no llegó a intervenir, así como bomberos forestales de la Generalitat, un helicóptero y un grupo de rescate. Finalmente, durante una inspección ya en tierra al vadear el río, los efectivos localizaron al joven. Pese a que los equipos de rescate practicaron maniobras de reanimación, este falleció.

El alcalde de Sumacàrcer, David Pons, recuerda que hay que tener precaución porque el río no es una piscina y las corrientes pueden ser peligrosas.

Desde el Ayuntamiento de Alfarb, de donde era Sergio, han expresado su pésame a la familia y amigos. Ante esta trágica noticia, se han decretado dos días de luto en la localidad, hoy y mañana viernes.