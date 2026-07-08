La Pobla Llarga registra la temperatura más alta de Europa

El municipio ribereño La Pobla Llarga ha llegado este martes a los 45,4 grados, la temperatura más alta registrada en Europa.

La alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, ha explicado que ante la previsión de temperaturas extremas el lunes el CECOPAL acordó ciertas medidas como cerrar la piscina a las nueve de la noche, limitar la exposición al aire libre de los empleados municipales o comprobar la situación de las personas más vulnerables.

AVAMET ha explicado en su cuenta de X que superar el umbral de los 45 grados "ha pasado de ser algo excepcional que se daba cada muchísimos años a tenerlo cada año desde 2021".

Mientras la Pobla Llarga ha marcado la temperatura máxima del día, varios municipios de la provincia de Valencia, principalmente de la Ribera Alta, han superado los 44 grados. Càrcer y Sumacàrcer han alcanzado los 44,8 grados.

Por encima de los 43 han estado Alcàntera de Xúquer, Manuel, Benimuslem, Carcaixent, Alzira, Rafelguaraf o Tous.

La Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a decretar para hoy miércoles, 8 de julio a partir del mediodía, la alerta roja por altas temperaturas que pueden oscilar alrededor de los 42 grados.

Por ello, siguen en pie las medidas de prevención puestas en marcha por diferentes ayuntamientos en nuestra comarca.

En Alzira, el mercadillo de los miércoles, permanecerá abierto pero sólo hasta las doce del mediodía.

En Benifaió, el Ayuntamiento ha decidido cerrar todas las instalaciones municipales durante la jornada de hoy, así como el cementerio. También se suspende la escuela de verano municipal y todas las actividades al aire libre. Además, el consistorio ha recomendado el sector hostelero que no de servicio temporalmente en las terrazas mientras esté vigente la alerta roja por altas temperaturas, especialmente durante las horas de mayor riesgo.

En Cullera, el Ayuntamiento ha establecido el protocolo para los empleados municipales que trabajan al aire libre, quienes acabarán su jornada a la una.

Otras localidades han optado por la gratuidad de sus piscinas municipales o la ampliación del horario de las mismas. También se han puesto a disposición de la ciudadanía refugios climáticos en edificios municipales, o en Alzira, además, en las instalaciones de Cruz Roja para personas sin hogar.

Con la alerta roja, está completamente prohibido hacer cualquier tipo de fuego o quema agrícola.

Este martes, un incendio declarado sobre las dos y cuarto de la tarde obligó a interrumpir la circulación de metro en parte de la línea 1 de Metrovalencia entre L'Alcúdia y Castelló.

El fuego se originó en una zona de campos abandonados en el Camí Penca, y fue rápidamente sofocado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.