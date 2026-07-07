Los termómetros llegarán a los 44 grados hoy en La Ribera

Este martes el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha activado la alerta roja por temperaturas que en localidades de La Ribera Alta, como Carcaixent, Alzira, l’Alcudia, La Pobla LLarga o Alberic donde se podrán alcanzar los

Algo que ha llevado a varios municipios a tomar medidas de protección.

El Ayuntamiento de Alzira ha activado varios refugios climáticos. En colaboración con Cruz Roja, se ha habilitado un espacio en la calle San Vicente de Paúl para que hasta ocho personas sin hogar puedan descansar, ducharse y lavar su ropa. Además, están disponibles edificios municipales como la biblioteca, el MUMA, el CPC, junto a parques públicos con sombra y fuentes como Alquenència, les Basses, o Pere Crespí.

En Algemesi, el consistorio ha suspendido las actividades deportivas al aire libre, las escuelas multideportivas y los actos para la tercera edad ante la alerta roja por calor extremo. El polideportivo municipal cerrará sus instalaciones habituales, pero mantendrá el acceso libre a la Piscina de Verano. Estas restricciones preventivas se prolongarán hasta el próximo jueves 9 de julio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cullera ha establecido que el personal municipal que trabaja en el exterior termine su jornada a las 12:45h.

La localidad de Castelló ha habilitado como refugio climático la Biblioteca Pública Municipal y ofrece la entrada gratuita en la piscina municipal.

En Alberic, con el objetivo de garantizar la protección de la Muntanyeta, el paraje natural estará cerrado en las horas de más calor. Además, se aumentará la vigilancia policial y se intensificarán las tareas de hidratación de la tierra y de los árboles.

Carcaixent ha decidido ampliar el horario de la piscina hasta las nueve de la noche, hoy, y mañana miércoles o suspender el mercadillo de hoy con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía, del personal y de los vendedores.

Carlet no cobrará por el uso de la piscina hasta completar el aforo.

Coincidiendo con esta ola de calor, este lunes se dieron dos incendios en La Comarca, aunque, afortunadamente, no de gran magnitud.

En Alzira, se originó un fuego en el barranc de l'Estret, que pudo ser controlado en primera instancia por voluntarios del VACIF, para posteriormente darlo por extinguido tras la actuación de los s Bombers i Protecció Civil de Carcaixent.

Por otro lado, en el Mareny Blau, en Sueca, se declaró un incendio de vegetación en el que trabajaron Bombers Forestals de la Generalitat, tres dotaciones del Consorci de València, una autobomba, dos medios aéreos y el Cecopal de Sueca.

La primera jornada de la ola de calor de esta semana ha dejado temperaturas máximas elevadas en la Comunitat Valenciana. La más alta, según AEMET, se ha registrado en Sumacàrcer, con 41,2 grados, seguido de cerca por Càrcer, con 41 grados y Gavarda (40,9 grados.

Asimismo, la barrera de los 40 grados se ha sobrepasado en Cotes y Antella. Los termómetros también han alcanzado los 40 grados en puntos como Castelló, La Pobla Llarga, Alcàntera de Xúquer y Manuel.