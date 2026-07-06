Empresarios, Ayuntamiento y Diputación llegan a un acuerdo para urbanizar el poligono de la carretera de Albalat en Alzira

Alzira ha conseguido llegar a un acuerdo histórico al involucrar a todas las partes implicadas en el desarrollo de la urbanización del polígono de la carretera d’Albalat, donde trabajan más de 3500 personas cada día.

Esta mañana se ha presentado este pacto entre empresarios, el Ayuntamiento y la Diputació de València para desatascar un proyecto que lleva gestándose más de 30 años y que implica a más de 180 propietarios.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha explicado que las obras se ejecutarán en 5 fases para minimizar las molestias y garantizar la actividad de las empresas mientras se ejecuten los trabajos.

Por su parte, José Luis Gallego, técnico de urbanismo, ha destacado que es un acuerdo histórico.

El presidente de los empresarios alzireños, Raúl Tudela, ha indicado que el 54% de los propietarios de las parcelas de este polígono están a favor del acuerdo, con lo que podrá salir adelante. A partir de septiembre, se abrirá el plazo para que los más de 180 afectados por este Programa de Actuación Integrada puedan adherirse al acuerdo.

La urbanización de esta zona industrial supondrá una inversión estimada de 18 millones de euros, de los cuales, 3 millones los aportará la Diputación de Valencia, para la adecuación de la CV- 505, y 1. 250.000 euros el Ayuntamiento de Alzira, que asumirá la construcción de la red de saneamiento.