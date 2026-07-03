El Ayuntamiento de Almussafes solicita a Conselleria permiso para climatizar las aulas de la localidad.

El Ayuntamiento de Almussafes ha solicitado la autorización de la Conselleria de Educación para climatizar de forma integral más de un centenar de aulas de la localidad.

El consistorio ha reiterado en varias ocasiones su petición para ejecutar este proyecto en los CEIP Almassaf y Pontet, así como en el IES Almussafes. La iniciativa cuenta con un presupuesto municipal previsto de 750.000 euros.

Gracias a una situación económica saneada y a una deuda cero, el Ayuntamiento está preparado para asumir la totalidad del coste de las obras de manera inmediata. Como ha indicado el alcalde, Toni Gonzalez, sólo falta el visto bueno definitivo de Conselleria para poder licitar e iniciar los trabajos de instalación.

El Ayuntamiento de Almussafes ha habilitado dos nuevos espacios de estudio para el periodo estival con el objetivo de apoyar a los estudiantes que preparan exámenes, oposiciones o pruebas de recuperación.

Gracias a esta iniciativa municipal, la ciudadanía dispondrá durante los meses de verano de zonas tranquilas, cómodas y accesibles para continuar con su formación académica en óptimas condiciones.

Según ha explicado la concejal de Cultura, Manoli Ruiz, los lugares acondicionados para este fin son la sala de estudio de la Biblioteca Municipal y la sala de reuniones del Pabellón Polideportivo.