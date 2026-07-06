Sueca amortiza 5 millones de euros con los bancos y deja su deuda a cero

El pleno del Ayuntamiento de Sueca ha aprobado liquidar la totalidad de la deuda bancaria del municipio, un hito calificado de histórico por el actual equipo de gobierno. La medida, validada con los votos a favor de los once concejales de Sueca per Davant, Compromís y el Partido Popular, que gobiernan en coalición, extingue una deuda heredada que en 2024 superaba los 7 millones de euros.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha incidido en que, con la amortización de los 5 millones de deuda viva que se tenía con los bancos el Ayuntamiento dejará de abonar intereses a las entidades financieras. Esto permitirá desviar estos recursos directamente a las necesidades de la ciudadanía.

Sáez ha defendido la gestión económica llevada a cabo por el tripartito que ha permitido, entre otros, contar con un nuevo contrato de recogida residuos y limpieza viaria adaptado a las necesidades actuales.

La votación de esta amortización de deuda en el último pleno ha evidenciado la profunda división entre los bloques políticos de Sueca. Mientras que el tripartito defendió la urgencia de la medida para ganar autonomía financiera y margen de maniobra, la oposición socialista optó por la abstención.