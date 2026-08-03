La Consellería de Sanidad invierte más de 1,5 millones de euros en la modernización y mejora de los centros de Atención Primaria del Departamento de Salud de la Ribera

La Conselleria de Sanidad invierte más de 1,5 millones de euros en la modernización y mejora de los centros de Atención Primaria del Departamento de Salud de la Ribera.

El director económico del Departamento de Salud de La Ribera, Rubén Blasco ha explicado cuales son las distintas actuaciones que ha anunciado la Generalitat .

Además de la inversión prevista para el ejercicio 2026, destaca la inversión en la ampliación de los centros de Salud de Algemesí y Sueca, así como en la construcción del nuevo consultorio auxiliar de Corbera.

Estas actuaciones, actualmente en distintas fases de tramitación o ejecución, suponen una inversión conjunta de más de siete millones de euros, distribuida entre los ejercicios 2025 y 2027.