La Unió Llauradora prevé la segunda cosecha más baja de las dos últimas década con 2,59 millones de toneladas

La Unió Llauradora prevé que la producción de cítricos de la Comunitat Valenciana alcance las 2.594.408 toneladas en la campaña 2026-2027, lo que supone un ligero incremento del 3,4% respecto a la pasada campaña. Pese a esta recuperación, la organización advierte de que el aforo seguirá situándose entre los más bajos de los últimos veinte años y únicamente superará al de la campaña anterior, que marcó el mínimo histórico reciente.

La estimación se ha realizado a finales de julio y está basada en un análisis técnico de LA UNIÓ, teniendo en cuenta el comportamiento climatológico, el estado de las explotaciones y el impacto de plagas.

Por grupos de cultivo, LA UNIÓ estima una producción de 1.067.000 toneladas de pequeños cítricos, un 2% más que la campaña precedente. Las clementinas mantendrán prácticamente el mismo volumen, mientras que el incremento procederá principalmente de las variedades híbridas. En naranja se espera una cosecha de 1.286.000 toneladas, un 5% superior, mientras que el limón alcanzará las 240.408 toneladas, con un crecimiento del 15%, impulsado sobre todo por la variedad Verna, ya que el Fino se mantendrá en niveles similares a los del pasado ejercicio.

Las producciones limitadas favorecen un calibre aceptable para la comercialización y también se espera fruta de calidad. Los primeros tratos comerciales son a precios estables, aunque se detecta un movimiento de compra inferior a las últimas campañas. Dada la escasa oferta prevista, LA UNIÓ desea y reclama que no hayan grandes altibajos en los precios si la demanda se mantiene activa. En este sentido desde la organización se remarca la necesidad de que la industria transformadora pague precios dignos, especialmente para la fruta afectada por cualquier adversidad, a fin de dar una salida comercial viable a toda la producción.

La organización atribuye estos bajos niveles productivos a la combinación de varios factores estructurales y coyunturales. Entre ellos destacan el envejecimiento de buena parte del arbolado, con una pérdida progresiva de rendimiento; unas condiciones meteorológicas que han dificultado el cuajado de la fruta; la creciente presión de plagas y enfermedades; y el continuo abandono de parcelas de cultivo, que sigue reduciendo el potencial productivo del sector citrícola valenciano. En este sentido, durante 2025 desaparecieron 2.762 hectáreas de cítricos, que deja otro 2% menos de hectáreas que en 2024 y un 15% menos que hace una década.

A ello se suma un contexto de incremento de los costes de producción, debido al mayor gasto que supone el control de plagas, junto con el encarecimiento del gasóleo agrícola, los fertilizantes y la energía, lo que continúa reduciendo la rentabilidad de las explotaciones.

Ante esta situación, LA UNIÓ reclama a las administraciones un plan de ayudas para la reconversión del arbolado viejo, la autorización excepcional de materias activas y productos fitosanitarios eficaces frente a las principales plagas que afectan a los cítricos y un mayor apoyo económico a los programas de lucha biológica, tanto para la producción como para la suelta de enemigos naturales. Asimismo, la organización apuesta por medidas arancelarias o por la activación de cláusulas de salvaguardia para aquellos países cuya competencia desleal les hace ganar cada día más cuota de mercado en la UE.