Bernabé asegura que el día de la DANA se llegó tarde porque todo se hizo mal

La delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado, durante su comparecencia en la comisión del congreso que investiga la gestión de la emergencia de la dana de 2024, que la coordinación entre administraciones fue asimétrica. Ha reiterado que lo único que tenía que hacer la Generalitat era leerse el plan anti inundaciones para gestionar la emergencia.

Un plan que ha recordado se activó el 24 de octubre, cinco días antes de la tragedia, y ante cuya activación ha dicho la Generalitat no convocó ninguna reunión preventiva con el resto de administraciones. Bernabé ha lamentado la demora que hubo a la hora de convocar el CECOPI.

Control barrancos

La delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana ha recordado que la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, le pidió a la delegada la activación de la UME después de trasladarle ésta la situación. Además ha reconocido que la situación de Forata fue preocupante pero que ante una alerta hidrológica el control de los barrancos dependía de la Generalitat.

La delegada ha reiterado que pasó una hora pidiendo que enviaran el Es Alert a toda la provincia tras saber lo que estaba pasando en Paiporta. Ha afirmado que vivió una gran angustia después de que muchos alcaldes con los que habló, de las zonas afectadas, le trasladaran que estaban viendo morir a sus vecinos.