Víctimes DANA 29-O acude al Tribunal Constitucional: "Que ampare a las víctimas"

La Asociación de Víctimas DANA 29 de Octubre ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el que la entidad pide "garantizar los derechos fundamentales" de los afectados y de las afectadas por la catástrofe. Un paso que la asociación, una de las mayoritarias en lo referente a las inundaciones, da después de la admisión de la personación del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en la causa judicial que investiga la gestión de la DANA.

"Lo que pedimos al Tribunal Constitucional es que ampare a las víctimas, que tenga en cuenta los derechos constitucionales de las víctimas", destaca la presidenta de la Asociación de Víctimas DANA 29 de Octubre, Mariló Gradolí. "También que le quite el aforamiento a Mazón y que no nos haga pasar la vergüenza, como país, de tener que ir a Estrasburgo a pedir que se cumplan los derechos constitucionales de las víctimas", enumera Gradolí.

Ahora, el Tribunal Constitucional debe aceptar o rechazar ese recurso de amparo. Las cifras que maneja la propia entidad de afectados por la tragedia indican que apenas el 1% de los recursos supera este primer filtro. No obstante, su abogada, Míriam Salmerón, se muestra confiada ante la situación "rocambolesca" en la que se encuentra, por su parte, el expresident Carlos Mazón ahora mismo.

"Se ha personado, ¿en calidad de qué?", se pregunta Salmerón. "Su defensa dice de una situación procesal sui generis. No, es una situación rocambolesca y alegal que no está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es una persona que goza de todos los derechos como investigado pero no puede ser investigado en Catarroja", explica la letrada de la Asociación de Víctimas DANA 29 de Octubre.

"Estamos ante una paradoja judicial que, por supuesto, no es alegal y que esperamos que el Tribunal Constitucional lo entienda y así lo haga", resume Míriam Salmerón en declaraciones a los medios de comunicación efectuadas a las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Esta entidad de afectados pide, por otro lado y en última instancia, la dimisión del actual Gobierno valenciano tras conocerse los WhatsApps del día de las inundaciones entre Mazón y sus consellers y conselleres.