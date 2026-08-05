Ampliado hasta el 7 de Agosto el plazo para optar a un bono comercio en Valencia

El Ayuntamiento de València ha ampliado hasta el viernes el plazo para participar en la campaña ‘Bonos Comercio VLC 2026’, una iniciativa destinada a reforzar el consumo en los establecimientos de proximidad y a dinamizar la actividad económica de la ciudad.

La campaña pone a disposición de los ciudadanos 46.041 vales de compra por un valor de 50 euros. Hasta el momento se han inscrito ya 42.000 personas en la plataforma digital de la campaña que busca dinamizar las compras de proximidad tal y como apunta Santiago Ballester, concejal de comercio.

Las personas seleccionadas podrán formalizar la adquisición de un bono a partir del 2 de septiembre y hasta el 15 de noviembre, o hasta agotar existencias. Los bonos son digitales y pueden utilizarse mediante código QR o a través de la aplicación de Cámara València; además, permiten distribuir el saldo entre varias compras mientras permanezcan vigentes.

El listado actualizado de los negocios participantes, que pueden adherirse hasta el 30 de septiembre, está disponible en la página web de la campaña.