Gobierno y Consell preparan el dispositivo especial para el eclipse del 12 de agosto

La Generalitat ha activado el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana (PTECV) y un operativo especial para garantizar la coordinación y la seguridad ante el próximo eclipse solar que podrá observarse el 12 de agosto desde varios puntos del territorio autonómico.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrana, ha indicado que estas medidas se han adoptado con objeto de garantizar la coordinación de las posibles incidencias, urgencias y emergencias que puedan surgir en los días previos y en el transcurso del eclipse.

Las medidas conllevan que se activa el Plan en situación 0 desde las 00.00 horas del día 10 hasta las 23.59 horas del 11 de agosto; en situación 2 desde las 00.00 horas del 12 de agosto y también la activación del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en el nivel 3 de preemergencia, dado el riesgo extremo, desde las 00.00 del mismo día 12. Las activaciones se aplicarán en toda la Comunitat Valenciana.

Valderrama ha señalado que se ha programado el refuerzo de los medios aéreos y terrestres de los servicios de emergencias y ha instado a la “máxima responsabilidad cívica” y a seguir los consejos oficiales tras presidir la reunión de coordinación del Dispositivo Preventivo del Eclipse.

En este punto, ha recordado que los parques naturales de las provincias de Valencia y Castellón, así como los de Mariola, Font Roja y Pego-Oliva, en la provincia de Alicante; por lo que ha insistido a la población “que no acuda a terrenos forestales a ver el eclipse; permanezcan en zona urbana o vayan a los puntos oficiales de observación”.

Asimismo, se activarán en esas fechas los centros de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) de los nueve municipios declarados Puntos de Observación Oficial: Castellón de la Plana, València, Aras de los Olmos, Peñíscola, Benassal, Macastre, Puçol, Utiel y Onda.

Además, se han constituido dos puestos de mando preventivo (PMP) en Castellón de la Plana y València y se ha activado el Procedimiento de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat.

El operativo del Ejecutivo estará formado por más de 1.200 efectivos de Policía Nacional, tanto en la provincia de Castellón y de Valencia -especialmente en los núcleos urbanos por parte de Policía Nacional de València y Castellón-, y más de 1.200 efectivos de Guardia Civil en la provincia de Valencia y Castellón, donde tendremos en marcha el Servicio Marítimo, Patrullas de Seguridad Ciudadana, el SEPRONA, y la Guardia Civil de Tráfico. Están todos los operativos dispuestos para poder celebrar un día que sabemos que es de un alto interés, pero también conlleva un riesgo”, ha señalado Bernabé.

La Comunitat Valenciana será un lugar privilegiado para contemplar el primero de los tres eclipses que tendrán lugar hasta 2028 y se espera una gran afluencia de visitantes. Hay nueve municipios considerados como puntos de observación oficial. En la provincia de Valencia son València, Macastre, Puçol, Utiel y Aras de los Olmos, y en la de Castellón, Castelló de la Plana, Peñíscola, Onda y Benassal. Por este motivo, desde hace meses el Gobierno está trabajando conjuntamente con la Generalitat y los ayuntamientos implicados para garantizar “un acontecimiento histórico seguro y ordenado. La coordinación y colaboración entre las administraciones es fundamental ya que el eclipse plantea importantes retos organizativos y logísticos”, ha explicado la delegada.