La Generalitat movilizará 67 millones de euros para afectados por el incendio de La Vall d'Uixó

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este viernes que el Consell ha aprobado un plan de respuesta para los afectados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón) por valor de 67 millones de euros, con ayudas directas y préstamos bonificados, dirigido a los ayuntamientos, a las personas que han perdido sus viviendas y vehículos, a las empresas y al sector agrario.

Así lo ha dado a conocer en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat este viernes, mientras el incendio forestal de la Vall d'Uixó encara su séptimo día activo tras haber afectado, aproximadamente, 9.598 hectáreas con un perímetro de algo más de 82 kilómetros. El 'president' ha señalado que 60.000 personas han sido desalojadas o confinadas a causa del fuego.

Llorca ha explicado que, de los 67 millones de euros activados por la Generalitat, 12 millones se corresponden a ayudas directas, cinco millones serán para ayuntamientos y 50 millones se corresponden a préstamos bonificados.

El presidente de la Generalitat ha señalado que el plan de respuesta del Consell ante el incendio se basa en cuatro pilares: ayudas directas a las personas y sectores afectados, apoyo extraordinario a municipios y entidades de riego, el refuerzo de la prevención y vigilancia forestal y, además un "ambicioso" plan de reforestación de la zona afectada.

Las ayudas podrán pedirse a partir del próximo 10 de agosto y se dispondrá de tres meses para tramitar las solicitudes. "Llegarán de forma rápida y sencilla", ha asegurado Pérez Llorca.