Más de 100 ONG rechazan la inclusión de la prioridad nacional en los presupuestos autonómicos

La Coordinadora Valenciana de ONGD, que agrupa a 110 organizaciones, ha manifestado su rechazo a que el concepto de 'prioridad nacional' -impulsado por Vox y apoyado por el PP- se incorpore a los presupuestos autonómicos de 2026 y a las políticas de la Generalitat.

"Anteponer a los ciudadanos españoles en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda, introduce una división injusta entre personas de primera y de segunda en función de su origen, estigmatiza a determinados colectivos, alimenta la confrontación social y cuestiona el principio de que los derechos fundamentales y la dignidad humana son universales", ha afirmado Alfredo Marhuenda, vocal de la junta directiva de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

"Eslóganes como el de 'prioridad nacional' no representan el sentir de la sociedad valenciana, una sociedad tolerante, acogedora, que defiende los derechos humanos y que ha demostrado con creces su solidaridad ante cualquier crisis", manifiesta la plataforma en un comunicado.

Por contra, subrayan que la prioridad de las administraciones públicas debe ser la defensa de la dignidad humana, la garantía del bienestar para el conjunto de la sociedad y el respeto al derecho de toda persona a buscar una vida mejor.