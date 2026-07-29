Hallan muerto a un hombre que flotaba en la playa de El Puig (Valencia)

Un hombre ha sido encontrado muerto flotando en la playa de El Puig (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU recibió aviso sobre las 21.35 horas de este martes para asistir a un hombre que había sido visto por algunos bañistas flotando en el agua.

Antes de la llegada de los servicios de Emergencias Sanitarias se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte de personas presentes en el lugar. A la llegada de una unidad del SAMU, únicamente se pudo confirmar el fallecimiento.

Será la autopsia la que determine las causas de la muerte, según las citadas fuentes del CICU.