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Hallan muerto a un hombre que flotaba en la playa de El Puig (Valencia)

Los bañistas le practicaron maniobras de reanimación antes de la llegada del SAMU, que solo pudo confirmar su fallecimiento

ondacero.es

València |

Imagen de archivo de dos mujeres que ven desde la orilla la intervención de dos socorrista en una moto acuática en una playa de Valencia.
Imagen de archivo de dos mujeres que ven desde la orilla la intervención de dos socorrista en una moto acuática en una playa de Valencia. | EFE / Manuel Bruque

Un hombre ha sido encontrado muerto flotando en la playa de El Puig (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU recibió aviso sobre las 21.35 horas de este martes para asistir a un hombre que había sido visto por algunos bañistas flotando en el agua.

Antes de la llegada de los servicios de Emergencias Sanitarias se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte de personas presentes en el lugar. A la llegada de una unidad del SAMU, únicamente se pudo confirmar el fallecimiento.

Será la autopsia la que determine las causas de la muerte, según las citadas fuentes del CICU.

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