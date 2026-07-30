Asambleas docentes y sindicatos educativos convocan manifestación el 12 de septiembre

La Coordinadora d'Assamblees Docents del País Valencià (CADPV), junto con los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CGT, CSO, COS y Docents en Lluita, han anunciado este jueves la convocatoria de manifestaciones "por la educación pública valenciana" para el próximo 12 de septiembre.

Así lo han decidido en una reunión de trabajo para planificar el inicio del curso 2026-2027. El objetivo es dar continuidad al proceso de movilización iniciado el pasado mes de mayo, en el marco de la huelga indefinida iniciada, suspendida temporalmente.

Según Sandra Cáceres, portavoz de la CADPV, han acordado definir una "estrategia conjunta ante la falta de respuesta efectiva de la Conselleria de Educación a las reivindicaciones del profesorado". "Continúa sin ofrecer soluciones y las negociaciones están enquistadas", ha señalado.

En este marco, señalan la fecha del 12 de septiembre como "primera gran manifestación", que se celebrará de manera simultánea en las principales ciudades del territorio valenciano. La convocatoria pretende convertirse en "un espacio de encuentro de toda la comunidad educativa para reclamar una negociación efectiva y el logro de acuerdos que den respuesta a las demandas pendientes".

En las próximas semanas, se concretará un calendario de movilizaciones que, "si la situación lo requiere, podrá incluir acciones de mayor contundencia siempre con el apoyo de las asambleas" advierten.