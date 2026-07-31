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Metrovalencia aplicará en agosto el horario de verano para adecuar la oferta a la menor demanda

Respecto al servicio nocturno de viernes, sábados y vísperas de festivos se mantiene como el resto del año también en verano.

ondacero.es

Valencia |

Imagen de un convoy de Metrovalència
Imagen de un convoy de Metrovalència | Europa Press

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) aplicará durante el mes de agosto el horario de verano en Metrovalencia, equivalente al horario que se aplica los sábados durante el resto del año, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Los horarios de los festivos se mantienen durante todo el mes, ya que son los mismos durante todo el año.

En las líneas tranviarias 4, 6 y 8 ya se presta desde mediados de junio el servicio habitual no lectivo, debido a que ya no se imparten clases en los centros educativos y universitarios. Sin embargo, en la L10 el horario es como un sábado. El objetivo que se persigue con esta medida es adaptar la oferta a la demanda, ya que con motivo de las vacaciones estivales disminuyen los viajes en metro y tranvía respecto a otros meses del año.

Todos aquellos usuarios que deseen ampliar la información de horarios y frecuencias durante el verano pueden consultar en la página web de Metrovalencia y en el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente 900 46 10 46, así como en @metrovalencia, en facebook/metrovalencia.fgv, la aplicación Navilens y la app oficial de Metrovalencia.

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